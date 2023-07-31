Москва 31 июля 2023, 17:44 Благотворительный маркет проведут на Московском урбанфоруме Гостям Московского урбанфорума предложат поучаствовать в благотворительном маркете Сайт мэра и правительства Москвы

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Подопечных столичных НКО смогут поддержать гости Московского урбанистического форума на благотворительном маркете. Об этом рассказали на сайте главы города.

Посетителям предложат купить вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие сувениры. Все вырученные от продажи товаров средства направят некоммерческим организациям для поддержки их подопечных — детей, пожилых, многодетных семей и животных.

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Например, в художественных мастерских благотворительного фонда «Дети Марии» пройдут занятия по живописи, керамике, лепке из пластилина, валянию и ткачеству для детей-сирот. С 7 по 10 сентября изделия ребят представят на маркете. Кроме того, НКО, специализирующиеся на помощи животным, представят одежду для домашних любимцев, полезные лакомства, игрушки и брендированные ошейники.

Столичные лидеры некоммерческого сектора поучаствуют и в деловой части форума. Они выступят с лекциями и тренингами, расскажут о развитии продуктовой благотворительности, распределении времени многодетных родителей, поделятся секретами раздельного сбора отходов.

Ранее гостям Московского урбанистического форума, который пройдет с 1 августа по 10 сентября, представили уличную программу, которая пройдет на территории «Лужников».