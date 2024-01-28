28 января 2024, 17:59
Благодаря зеленым облигациям Москвы власти закупили 51 электробус
Собянин: в Москве на деньги от продажи зеленых облигаций закупили 51 электробус
Выручка от зеленых облигаций Москвы позволила городу купить 51 электробус. Всего инвесторами стали граждане из 73 регионов страны, из них 70% — жители Москвы и Подмосковья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что зеленые облигации выпустили в 2023 году на два миллиарда рублей. Весь тираж раскупили за пять недель. Приобретая их, горожане инвестируют деньги в городской экологический проект, не боясь потерять сбережения.
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Доход по облигациям составляет 8,5% годовых. Выплаты можно получать каждые три месяца. Срок обращения ценных бумаг — два года. При этом предъявить их для выкупа можно и до истечения назначенного срока по цене покупки.
К экологическому проекту столицы присоединились и внесли свою лепту жители не только столичного региона, но и почти всей страны.
В августе Москва впервые выплатила купонный доход по зеленым облигациям для населения. Общий объем дивидендов составил 25,9 миллиона рублей.
Автобусы
Сергей Собянин
Москва
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