Москва 28 января 2024, 17:59 Благодаря зеленым облигациям Москвы власти закупили 51 электробус Собянин: в Москве на деньги от продажи зеленых облигаций закупили 51 электробус Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Выручка от зеленых облигаций Москвы позволила городу купить 51 электробус. Всего инвесторами стали граждане из 73 регионов страны, из них 70% — жители Москвы и Подмосковья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что зеленые облигации выпустили в 2023 году на два миллиарда рублей. Весь тираж раскупили за пять недель. Приобретая их, горожане инвестируют деньги в городской экологический проект, не боясь потерять сбережения.

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Доход по облигациям составляет 8,5% годовых. Выплаты можно получать каждые три месяца. Срок обращения ценных бумаг — два года. При этом предъявить их для выкупа можно и до истечения назначенного срока по цене покупки.

К экологическому проекту столицы присоединились и внесли свою лепту жители не только столичного региона, но и почти всей страны.

В августе Москва впервые выплатила купонный доход по зеленым облигациям для населения. Общий объем дивидендов составил 25,9 миллиона рублей.