Москва 01 июня 2023, 14:29 Благодаря проекту «Давай ДруЖИТЬ» исполнилось более 150 желаний московских детей-сирот Собянин: проект «Давай ДруЖИТЬ» исполняет мечты московских сирот и детей с инвалидностью Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичная акция «Давай ДруЖИТЬ» помогает маленьким инвалидам и детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

За два с половиной года московский проект «Давай ДруЖИТЬ» способствовал исполнению свыше 150 желаний сирот, инвалидов и детей, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.

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Работники столичного транспорта провели для 15-летнего подростка экскурсию в электродепо «Красная Пресня» — мальчик сильно увлечен историей подземки и железной дороги. История 13-летней девочки глубоко тронула москвичку Анну. Девушка провела с ребенком целый день в парке развлечений «Остров Мечты».

Десятилетнему ребенку подарили мастер-класс, который провел известный шеф-повар Константин Ивлев. Для воспитанников Центра содействия семейному воспитанию имени Никулина организовали встречу с их кумирами — молодежной командой ФК «Спартак». Детям провели экскурсию по базе, а также устроили совместную игру с молодежной сборной «Спартака» на одном поле.

Для участия в проекте необходимо заполнить форму на сайте dobrayamoskva.ru.

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