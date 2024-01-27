Москва 27 января 2024, 15:02 Благодаря проекту «Чистое небо» в Москве под землю спрятали более 70 км воздушных ЛЭП Собянин: в Москве в 2023 году под землю убрали более 70 км воздушных ЛЭП Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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В Москве восемь лет назад запустили программу «Чистое небо» для комплексного благоустройства улиц и других общественных пространств. Это позволило в прошлом году переместить под землю 70 километров воздушных ЛЭП, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что работы удалось провести в «студенческом квартале» около МГТУ имени Баумана, на Цветном бульваре и участке Ленинского проспекта. Воробьевскую набережную и Аллею спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр также очистили от воздушных линий электропередач. Небо над территорией Южного речного вокзала, рядом с Центром фигурного катания Этери Тутберидзе и около Марьинских прудов-регуляторов больше не загораживают провода.

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Глава города пояснил, что провода прячут под землю в специальные трубы, которые соединены с кабельными колодцами. При необходимости через них можно ремонтировать или подключить новые линии. В результате Москва становится более ухоженной, а работа электросетей — надежнее, безопаснее и долговечнее.

Собянин добавил, что благодаря «Чистому небу» у пилотов уникального Московского авиацентра появилась возможность приземляться даже на узких улицах в случае необходимости оказания экстренной помощи пострадавшим.

В Москве энергетики также продолжают реализовывать целевую программу по реконструкции кабельных линий электропередачи. За год заменили свыше 38 километров кабельных линий.