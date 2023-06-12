Москва 12 июня 2023, 17:15 Благодаря ИИ в Москве расшифровали свыше девяти миллионов страниц архивных записей Искусственный интеллект помог расшифровать более девяти миллионов страниц архивных записей Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Сервис платформы «Поиск по архивам» способен мгновенно находить в исторических документах упоминания фамилий, имен, населенных пунктов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

В столичном Главархиве проводят экспериментальное внедрение технологий компьютерного зрения в зону архивного дела. С начала года запустили платформу «Поиск по архивам», которая с помощью искусственного интеллекта расшифровывает архивные записи со сложной орфографией XVIII — начала XX века.

Реклама

В комплексе социального развития Москвы имеется современная цифровая техника и крупный архив оцифрованных документов по историям семей. На основе этих материалов специалисты обучили нейросеть.

«Сейчас в базе сервиса представлено 4,5 миллиона образов архивных документов, а это более девяти миллионов страниц метрических книг, исповедных ведомостей, ревизских сказок», — уточнила Ракова.

ИИ позволил пользователям за несколько месяцев изучить примерно пять миллионов оцифрованных страниц архивных документов с текстовыми расшифровками. Это больше половины всех имеющихся материалов. Сервис в бесплатном доступе на открытой платформе. ИИ за несколько секунд находит в исторических документах необходимые сведения о предках, а также помогает составлять генеалогическое древо.

Ранее москвичам рассказали об использовании цифровых технологий в коммунальном хозяйстве.