20 июля 2023, 12:45
«БизнесМаркет» представил более 200 предложений для предпринимателей Москвы
Московским предпринимателям представили более 200 предложений на платформе «БизнесМаркет»
За месяц к платформе «БизнесМаркет» присоединились около 50 партнеров. На ней представили более 200 выгодных предложений по продвижению услуг и развитию дела для российских и столичных предпринимателей. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
«„БизнесМаркет“ дает возможность российскому бизнесу продвигать свои услуги и сервисы на столичном рынке, а московским предпринимателям — использовать передовые предложения для развития своего дела на выгодных условиях. Уже сегодня агрегатор показывает свою высокую востребованность: всего за месяц к нему обратились более 56 тысяч пользователей», — подчеркнул он.
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Среди предложений, которые представили на платформе, сервисы по подбору персонала, управление предприятием, программы повышения квалификации и многие другие. Кроме этого, на маркет добавили новые категории: клининг и ремонт офисов, охрана и безопасность труда, оценка бизнеса.
Для того чтобы стать партнером, нужно зарегистрироваться на сайте и подать заявку на размещение предложения.
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Бизнес
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