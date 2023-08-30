Москва 30 августа 2023, 14:10 Бизнес-центр возведут рядом со станцией МЦД-2 Дмитровская в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: у станции МЦД-2 Дмитровская построят бизнес-центр Stonehedge

Читать 360tv в

Бизнес-центра площадью около 50 тысяч квадратных метров построят недалеко от станции МЦД-2 «Дмитровская». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Здание возведут на территории, расположенной на пересечении Дмитровского проезда, владение 1г, и улицы Костякова, в трех минутах ходьбы от станции метро «Дмитровская» на Серпуховско-Тимирязевской линии.

На участке площадью около 0,75 гектара планируется возвести бизнес-центр высотой 23 этажа, а также торговую галерею с панорамным остеклением. Кроме того, в проекте предусмотрен многоуровневый подземный паркинг. Андрей Бочкарев

Вокруг будущего офисного комплекса проведут модернизацию улично-дорожной инфраструктуры, включая создание удобного заезда на территорию. Реализация данного проекта позволит создать более 3,5 тысячи рабочих мест.

Ранее стало известно о том, что строительство торгового центра возобновили в районе Сокольники в Москве.