Москва 07 февраля 2024, 19:11 Бизнес-центр на севере Москвы достроят в 2025 году Бочкарев: бизнес-центр в Бумажном проезде в Москве достроят до конца 2025 года Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Бумажном проезде на севере Москвы планируют до конца 2025 года достроить деловой центр. Там смогут работать четыре тысячи человек, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Отличительной особенностью объекта станет сквозное двусветное лобби площадью 450 квадратных метров», — отметил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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По его словам, в проходную часть центра можно будет попасть со стороны Бумажного проезда и из парка, площадь которого составит пять тысяч «квадратов». Его создадут во время работ по благоустройству территории.

В парке обустроят прогулочные бульвары и спортплощадки, а также места, где посетители смогут отдохнуть в тишине. Новое пространство станет точкой притяжения для всех горожан.

Бочкарев пояснил, что площадь бизнес-центра составит 40 тысяч квадратных метров. Проект обойдется инвесторам в девять миллиардов рублей. Первый этаж делового объекта займут кафе, ресторан и магазины. Они будут доступны не только сотрудникам центра, но и всем желающим.

Лицевые стороны бизнес-центра оформят стеклофибробетоном, а также увеличат площадь остекления. Проект также подразумевает строительство двухуровневого подземного паркинга.

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