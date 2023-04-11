Москва 11 апреля 2023, 14:59 Бизнес-центр на 19 тысяч «квадратов» построят у станции метро «Савеловская» Заммэра Москвы Бочкарев: у станции метро «Савеловская» построят бизнес-центр TWIST РИА «Новости»

Читать 360tv в

Столичные власти выдали разрешение на строительство делового центра TWIST в САО. Его построят в Савеловском районе, отметил заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Выдана разрешительная документация, которая позволяет застройщику приступить к строительству. Комплекс будет девятиэтажным, предусмотрено три подземных уровня. На двух из них обустроят паркинг на 50 машино-места и технические помещения. С минус первого по второй этажи разместятся торговые помещения. Начиная с третьего этажа расположатся офисы», — уточнил он.

Реклама

Новый центр будет находиться в шаговой доступности от станции метро «Савеловская», Савеловского вокзала, Третьего транспортного кольца. Его строительство позволит создать новые рабочие места. Начать работы планируют во втором квартале этого года, а завершить — в третьем квартале 2026-го.

Общая площадь здания составит свыше 19 тысяч квадратных метров, отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Там смогут расположиться 42 офисных и 19 торговых помещений.

Новостройку оснастят современными инженерными системами, в том числе мощной вентиляцией, бесшумными скоростными лифтами и видеоконтролем в общественных зонах.

Более восьми тысяч «квадратов» выделили под офисы класса А — у помещений будет свободная планировка. Также для гостей и сотрудников будут работать ресторан, столовая, кофейня и продуктовый магазин.

Оборудуют и зоны отдыха — на крыше стилобата и кровле здания. Также благоустроят прилегающую к деловому центру территорию.