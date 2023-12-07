Москва 07 декабря 2023, 13:37 Бизнес-хаб построят в Новой Москве Бочкарев: бизнес-хаб построят в деревне Столбово в Новой Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В деревне Столбово поселении Сосенское Новой Москвы построят индустриальный парк, состоящий из пяти многофункциональных зданий, общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«На земельном участке примерно в четыре гектара появится пять многофункциональных зданий общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят пространства для предприятий малого и среднего бизнеса», — рассказал он.

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Бочкарев добавил, что на территории создадут выезды на проспект Куприна и трассу Коммунарка — Остафьево, парковку, а также благоустроят пешеходные зоны. Бизнес-хаб находится на этапе проектирования.

Ранее в Москве заработал центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем. На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.