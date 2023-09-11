Москва 11 сентября 2023, 13:09 Бирюков рассказал о работе служб коммунального хозяйства в Москве на День города Заммэра Москвы Бирюков: более 1,5 тысячи бригад дежурили на День города Пресс-служба Комитета городского хозяйства Москвы

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На выходных в Москве прошел День города. На протяжении всех мероприятий дежурили бригады жизнеобеспечения. Все они работали в штатном режиме. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

«Предприятия и организации комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», — подчеркнул он.

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Кроме этого, Бирюков отметил, что специалисты обеспечили бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения. Аварийных отключений воды, газа, электроснабжения не зафиксировали.

В круглосуточном режиме дежурили полторы тысячи бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Особое внимание во время праздника уделили уборке дорог, пешеходных зон и дворов.

Ранее Бирюков рассказал о замене асфальта на Краснопресненской набережной в Москве.