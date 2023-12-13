Москва 13 декабря 2023, 17:11 Бирюков рассказал о благоустройстве территории у станции метро «Пыхтино» в Москве Первый этап благоустройства у станции метро «Пыхтино» почти завершили в Москве Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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В Москве завершили основные работы первого этапа благоустройства территории около станции метро «Пыхтино». О том, что уже сделали специалисты, сообщил в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства заммэра Москвы Петр Бирюков.

«Главная задача — улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, организация к ней удобных подходов и подъездов», — подчеркнул он.

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Бирюков добавил, что в ближайшее время там завершат обустройство скейт-парка со специальным оборудованием. Кроме этого, у станции дополнительно проложили около 470 метров системы водостока, обновили почти 22,1 тысячи квадратных метров покрытий на тротуарах и более 30,8 тысячи квадратных метров на проезжей части.

Также специалисты организовали примерно 350 парковочных мест, смонтировали 150 современных фонарей и свыше 180 уличных торшеров, у пешеходных переходах появились 30 опор контрастного освещения.

Еще рабочие установили три новых светофора и заменили столько же старых, благоустроили сквер на улице Летчика Грицевца, привели в порядок двор Храма Александра Невского и Центра развития и творчества Русской классической школы. Кроме этого, они высадили около 240 деревьев и кустарников.

В рамках второго этап работ, который пройдет в 2024 году, обновят улицу Авиаконструктора Петлякова, Проектируемые проезды № 7654, 7653 и 7506.

Ранее в Москве завершили благоустройство у станции метро «Яхромская».