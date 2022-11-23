Москва 23 ноября 2022, 15:23 Биолог Глазков попросил москвичей не кормить белок миндалем

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Белкам ни в коем случае нельзя давать миндаль из-за содержания в нем синильной кислоты. Об этом «Москве 24» рассказал биолог Павел Глазков.

«Там очень много синильной кислоты, которая может просто убить животное», — добавил специалист.

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Он также попросил родителей следить за детьми, которые любят давать белкам чипсы, конфеты, печенье и сахар. Эксперт пояснил, что флора кишечника зверьков не приспособлена к такой еде.

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Белок можно кормить сырыми орехами, очищенными от кожуры.