Москва 18 апреля 2023, 10:09 Библиотеку разработок с открытым кодом Mos.Hub выложат в общий доступ Мэр Собянин: Москва создала свою библиотеку разработок с открытым кодом Mos.Hub Unsplash

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Власти Москвы поделятся с программистами исходным кодом своих электронных сервисов. В столице создали и начали тестировать библиотеку решений с открытым кодом Mos.Hub, объявил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Репозиторий с исходным кодом программного обеспечения городских сервисов, систем и платформ создавали более 10 лет. Теперь на его основе запустили Mos.Hub. Пока доступ к библиотеке получили IT-специалисты города, которые подключились к тестированию. Но в будущем, сказал Сергей Собянин, ее выложат в открытый доступ — разрабатывать собственные продукты и делиться проектами смогут все желающие.

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«Не отказываясь от сотрудничества с зарубежными коллегами, мы должны развивать свои системы и платформы, которые будет невозможно выключить, что называется, по одному щелчку», — сказал градоначальник.

Он объяснил необходимость создания Mos.Hub санкциями. Даже такой популярный сервис, как GitHub, по словам Сергея Собянина, без публичного объявления заблокировал аккаунты некоторых российских разработчиков. Новая библиотека решений с открытым кодом поможет за несколько лет полностью перейти на собственные системы для совместной разработки программ, ускорить выход новых продуктов и сохранить конкурентоспособность российских специалистов.

В Москве 611 строек перевели свой документооборот в цифровой формат. Для этого специалисты использовали российские программные решения. В Минстрое заявили, что согласование документов удалось ускорить в пять-шесть раз, а затраты сократить до 8%.