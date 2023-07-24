Москва 24 июля 2023, 10:27 Библиотеку имени Михаила Задорнова открыли в Москве после ремонта Библиотека № 225 имени Михаила Задорнова открыли после ремонта на северо-западе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В московской библиотеке № 225 имени Михаила Задорнова провели три текущих ремонта и поставили новую мебель. При входе во всю стену установили портрет российского писателя в виде инсталляции. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

«Имя Михаила Задорнова присвоили библиотеке 24 апреля текущего года. Идея возникла у родных и близких писателя-сатирика, которые обратились с таким предложением», — говорится в сообщении.

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В рамках экспозиции для гостей представили детские портреты, предметы интерьера, кресло-качалку и многое другое из личных вещей Задорнова. Предметы выставки предоставили его родственники и друзья.

Кроме этого, фонд библиотеки пополнили книгами писателя. Среди них: «Задорный НеФормат», «По родной России», «Задорное чтиво» и «Князь Рюрик и Вещий Олег. Потерянная быль. Откуда пошла земля Русская».

Культурное учреждение, начиная с 2018 года, регулярно проводит творческие вечера и встречи. Например, с актерами из агиттеатра «Россия» Московского авиационного института. Его создателем и худруком был Михаил Задорнов.

Больше о библиотеке — в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в Министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что столичная губернская библиотека в Королеве представит читателям редкие прижизненные издания Владимира Маяковского.