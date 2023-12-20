Москва 20 декабря 2023, 16:43 Библиотеку имени А. С. Неверова отремонтировали на востоке Москвы Здание библиотеки № 90 имени А. С. Неверова отремонтировали в районе Вешняки Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве завершили ремонт в здании библиотеки № 90 имени А. С. Неверова в районе Вешняки. Об этом сообщили на официальном портале мэра столицы.

Здание находится по адресу: улица Молдагуловой, дом 3б. Его передняя часть была в неудовлетворительном состоянии.

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«Отремонтировали фасад и заменили окна, привели в надлежащее состояние кровлю и помещения здания», — уточнил глава городской Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Рабочим осталось установить мебель и оборудование, а также расставить книги. В ближайшее время библиотека снова откроет свои двери для посетителей. Организационные работы завершат в первом квартале 2024 года.

Ранее в Москве стартовал новый сезон проекта «Списанные книги». К нему присоединились 22 столичные библиотеки.