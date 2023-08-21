Москва 21 августа 2023, 12:17 Библиотеку для обучения ИИ в области медицины расширили в Москве В Москве библиотеку для обучения ИИ в сфере медицины за год расширили в 1,5 раза Сайт мэра и правительства Москвы

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Первую в Россию официальную библиотеку наборов данных для оценки и дополнительного обучения нейросетей в сфере медицины расширили в 1,5 раза. Разработчики с помощью сервиса тестируют и дорабатывают собственные интеллектуальные идеи для анализа лучевых исследований, сообщил замглавы департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

По его словам, в библиотеку уже загрузили свыше 300 датасетов. Их применяют для проведения технического или диагностического селф-теста нейросети, научного исследования, калибровочного или функционального тестирования сервиса ИИ в московском эксперименте по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину.

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Наборы приготовили специалисты Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы. Библиотеку создали в прошлом году, ее пополняют каждый месяц.

По словам директора Центра диагностики и телемедицины Юрия Васильева, сейчас больше чем по 20 направлениям разработчики вышли на потоковую обработку исследований. Остальные тестируют и дорабатывают.

Он добавил, что обработку проводят на основе потока реальных обезличенных исследований пациентов и медики постоянно дают обратную связь по работе алгоритмов. Кроме того, специалисты непрерывно обновляют каталог решений на базе ИИ и матрицу технологической и клинической зрелости сервисов.

Ранее телемедицинский сервис открыли в ревматологических и нефрологических центрах Москвы. Это позволит врачам выписывать электронные рецепты на некоторые препараты во время телемедицинских консультаций.