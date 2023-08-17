Москва 17 августа 2023, 11:22 Безработица в Москве сократилась до самого низкого показателя за десять лет Заммэра Москвы Ракова: уровень безработицы упал до 0,33%, став самым низким за 10 лет Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Уровень безработицы в Москве достиг минимального показателя за последние десять лет. Он снизился до 0,33%. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня безработица находится на историческом минимуме — на уровне 0,33%. Это рекордно низкие показатели за последние десять лет. Число официально зарегистрированных безработных составляет 23,9 тысячи человек», — подчеркнула она.

Реклама

Количество предложений превысило число соискателей. На одного человека приходится 18 вакансий. Наибольшей популярностью пользуются такие из них, как токари, монтажники, инженеры, специалисты IT-сферы и многие другие.

Ракова добавила, что столичный рынок успешно преодолел все вызовы и сохранил стабильность. Благодаря этому город вошел в тройку регионов-лидеров России с самым низким уровнем безработицы.

Ранее жителям столицы сообщили, что онлайн-курс по поиску работы проведут эксперты «Технограда».