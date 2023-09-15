Москва 15 сентября 2023, 19:24 Бежево-графитовый торговый центр построят на юго-востоке Москвы Бежево-графитовый торговый центр возведут в районе Некрасовка в Москве Фото: проект торгового центра в районе Некрасовка. Рендеры Москомархитектуры / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

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Москомархитектура утвердила архитектурно-градостроительное решение для торгового центра в Некрасовке. Здание появится по адресу: Коммунальная зона № 1, корпус 515, корпус 516, корпус 566. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«Для отделки двухэтажного здания используют металлокассеты бежевого и графитового цвета, а за счет остекления пола в нем будет много солнечного света», — уточнил он.

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По его словам, площадь центра составит пять тысяч квадратных метров. В нем появятся магазины, ресторан на 100 мест, кафе и детская игровая площадка.

Проект разработали в архитектурном бюро Мальцева. Центральный фасад украсит галерея с колоннами, а бежевые панели с рисунком будут напоминать фактуру дерева. Кроме того, рядом с торговым центром разместят парковку на 64 автомобиля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что современный квартал возведут на месте промзоны «Огородный проезд» на севере столицы. Там появятся дома по программе реновации, а также объекты общественно-делового назначения.