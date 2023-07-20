20 июля 2023, 17:40
Бесплатный акселератор для предпринимателей с инвалидностью запустят в Москве
Мэр Москвы Собянин представил бесплатный акселератор для бизнесменов с инвалидностью
Новый акселератор запустят специально для предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как подчеркнул глава города, обучение разработке и развитию собственных проектов будет совершенно бесплатным. Участники программы под присмотром опытных наставников будут учиться управлять командой, исследовать потребности клиентов, оценивать потенциал рынка и возможности его расширения, привлекать финансирование для своего дела. Также предпринимателям помогут «переупаковать» уже имеющиеся бизнес-проекты с учетом новой информации.
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«Обучение завершится презентацией перед инвесторами. Это позволит бизнесменам получить ценную обратную связь от потенциальных заказчиков», — пояснил Собянин.
Заявки на обучение в акселераторе можно отправлять до 20 августа.
Ранее платформа «БизнесМаркет» представила более 200 предложений по продвижению услуг и развитию дела для предпринимателей Москвы.
Бизнес
Сергей Собянин
Москва 2023
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