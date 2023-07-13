Москва 13 июля 2023, 17:05 Бесплатные тренировки Zumba Fitness пройдут в «Лужниках» Бесплатные тренировки Zumba Fitness проведут в рамках Московского урбанистического форума Freepik

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Тренировки Zumba Fitness пройдут на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» с 1 августа по 10 сентября. Об этом сообщили на сайте мероприятия.

Организатором тренировок стал департамент спорта Москвы. Занятия будут бесплатными и пройдут под руководством профессиональных тренеров.

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Zumba Fitness — это фитнес-направление, основанное на танцах латиноамериканского происхождения. В него включили движения из различных музыкальных жанров, таких как сальса, реггетон и кумбия, в сочетании с упражнениями. Тренировки поспособствуют укреплению различных групп мышц, а также похудению и развитию чувства ритма.

Участие в тренировках будет открыто для всех желающих, независимо от уровня подготовки. Расписание опубликуют в ближайшее время.

Ранее стало известно о том, что в столице пройдет квест в честь Московского урбанистического форума.