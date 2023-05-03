Москва 03 мая 2023, 18:37 Московские школьники смогут посетить бесплатные лекции популярных психологов Заммэра Ракова: психологи дадут советы ученикам московских школ по подготовке к ЕГЭ freepik.com

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Известные психологи помогут московским школьникам морально подготовиться к Единому государственному экзамену. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на его зама по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

В преддверии сдачи госэкзаменов для выпускников организовали серию бесплатных лекций от ведущих психологов и ученых. Мероприятия пройдут в мае и июне.

Чтобы психологически поддержать выпускников московских школ на финишной прямой подготовки к ЕГЭ, помочь им настроиться на успех и справиться со стрессом, в столице создали проект «Лекторий московского школьника Анастасия Ракова Заместителя мэра Москвы

С 15 мая по 4 июня для 11-классников выступят с лекциями эксперты-психологи, блогеры и артисты. Детям объяснят, как удержать равновесие в стрессовых ситуациях, побороть тревогу, найти контакт с близкими и где получить психологическую поддержку.

Первая лекция с Михаилом Лабковским состоится 15 мая, в 17:00, на площадке «Известия Hall». Вторая встреча пройдет 21-го числа, в 14:00, в амфитеатре в парке «Зарядье». Нейробиолог и профессор биофака Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Вячеслав Дубынин расскажет об особенностях работы мозга в стрессовых ситуациях, а также даст рекомендации, как справиться с этим состоянием и успокоиться одной силой мысли.

На площадке центра современного искусства «Винзавод» запланирована третья встреча — 28 мая, в 14:00. На ней посетители узнают, как детям и родителям наладить общение без упреков и оскорблений. Семейный психолог Виктория Дмитриева ответит на самые популярные вопросы.

Кроме того, в амфитеатре в парке «Зарядье» 4 июня, в 14:00, практикующий психолог Лариса Суркова объяснит, почему важно не оставаться в одиночестве в сложный период.