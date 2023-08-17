Москва 17 августа 2023, 15:26 Бесплатную воду начали раздавать в московском транспорте из-за жары Пассажирам общественного транспорта Москвы начали раздавать воду из-за возвращения жары Unsplash

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На нескольких видах столичного общественного транспорта возобновили раздачу питьевой воды для пассажиров. Как заявили в пресс-службе московского дептранса, причиной для этого стала вернувшаяся в город жара.

В ведомстве уточнили, что водой продолжают снабжать пассажиров на нескольких автостанциях и автовокзалах: Саларьево, Северные Ворота, Центральный, Южные Ворота, Варшавская, Орехово. Также бутылки можно получить на причалах электросудов: Киевский, Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский, Сердце Столицы.

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Кроме того, воду выдают на Ленинградском вокзале, Зеленограде-Крюково, на Казанском вокзале и станциях Электрозаводская, Авиамоторная, Андроновка, Выхино. К вечернему час пик наладят снабжение водой на Ярославском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Пушкино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная, Нижегородская.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за жары.