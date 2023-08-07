07 августа 2023, 13:52
Бесплатную воду начали раздавать на остановках общественного транспорта в Москве
Дептранс Москвы: бесплатную питьевую воду начали раздавать в более чем 20 точках столицы
В Москве на остановках общественного транспорта, у метро и на причалах речных трамвайчиков продолжают бесплатно раздавать питьевую воду. Где можно утолить жажду, сообщил заммэра города Максим Ликсутов.
«Мы расширили точки, где раздаем питьевую воду для пассажиров <…>. В жаркие дни особенно бережно относитесь к своему здоровью: носите свободную одежду светлых тонов, избегайте прямых солнечных лучей, пейте много воды», — сказал он.
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Например, такая точка есть на Ленинградском вокзале. Еще пункты с бесплатной бутилированной водой установили на станциях метро:
- «Выхино»;
- «Фили»;
- «Измайловская»;
- «Технопарк»;
- «Студенческая»;
- «Кутузовская»;
- «Багратионовская»;
- «Филевский парк»;
- «Пионерская»;
- «Кунцевская».
На шести причалах электросудов:
- Киевский;
- Трехгорный;
- Сити-Центральный;
- Сити-Багратион;
- Кутузовский;
- Сердце Столицы.
Ликсутов добавил, что при необходимости количество точек раздачи воды увеличат.
Ранее стало известно, что такие точки появились на автовокзалах в Москве.
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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