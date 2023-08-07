Москва 07 августа 2023, 13:52 Бесплатную воду начали раздавать на остановках общественного транспорта в Москве Дептранс Москвы: бесплатную питьевую воду начали раздавать в более чем 20 точках столицы РИА «Новости»

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В Москве на остановках общественного транспорта, у метро и на причалах речных трамвайчиков продолжают бесплатно раздавать питьевую воду. Где можно утолить жажду, сообщил заммэра города Максим Ликсутов.

«Мы расширили точки, где раздаем питьевую воду для пассажиров <…>. В жаркие дни особенно бережно относитесь к своему здоровью: носите свободную одежду светлых тонов, избегайте прямых солнечных лучей, пейте много воды», — сказал он.

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Например, такая точка есть на Ленинградском вокзале. Еще пункты с бесплатной бутилированной водой установили на станциях метро:

«Выхино»;

«Фили»;

«Измайловская»;

«Технопарк»;

«Студенческая»;

«Кутузовская»;

«Багратионовская»;

«Филевский парк»;

«Пионерская»;

«Кунцевская».

На шести причалах электросудов:

Киевский;

Трехгорный;

Сити-Центральный;

Сити-Багратион;

Кутузовский;

Сердце Столицы.

Ликсутов добавил, что при необходимости количество точек раздачи воды увеличат.

Ранее стало известно, что такие точки появились на автовокзалах в Москве.