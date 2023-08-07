Москва

07 августа 2023, 13:52

Бесплатную воду начали раздавать на остановках общественного транспорта в Москве

Дептранс Москвы: бесплатную питьевую воду начали раздавать в более чем 20 точках столицы

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В Москве на остановках общественного транспорта, у метро и на причалах речных трамвайчиков продолжают бесплатно раздавать питьевую воду. Где можно утолить жажду, сообщил заммэра города Максим Ликсутов.

«Мы расширили точки, где раздаем питьевую воду для пассажиров <…>. В жаркие дни особенно бережно относитесь к своему здоровью: носите свободную одежду светлых тонов, избегайте прямых солнечных лучей, пейте много воды», — сказал он.

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Например, такая точка есть на Ленинградском вокзале. Еще пункты с бесплатной бутилированной водой установили на станциях метро:

  • «Выхино»;
  • «Фили»;
  • «Измайловская»;
  • «Технопарк»;
  • «Студенческая»;
  • «Кутузовская»;
  • «Багратионовская»;
  • «Филевский парк»;
  • «Пионерская»;
  • «Кунцевская».

На шести причалах электросудов:

  • Киевский;
  • Трехгорный;
  • Сити-Центральный;
  • Сити-Багратион;
  • Кутузовский;
  • Сердце Столицы.

Ликсутов добавил, что при необходимости количество точек раздачи воды увеличат.

Ранее стало известно, что такие точки появились на автовокзалах в Москве.

Москва 2023

Дептранс Москвы

Максим Ликсутов

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