Москва 17 июля 2023, 10:50 Бесплатная онлайн-конференция пройдет для предпринимателей сферы общепита в Москве Московским предпринимателям расскажут об изменениях законодательства на онлайн-конференции Unsplash

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Для предпринимателей среднего и малого бизнеса в области общепита проведут бесплатную онлайн-конференцию, чтобы рассказать о последних изменениях в законодательстве. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» 19 июля расскажет зарегистрировавшимся на сайте mbm.mos.ru о последних новшествах законодательства и особенностях работы с подконтрольными государству товарами, а также других вопросах ведения дела в столице.

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Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин уточнил, что такая конференция будет проводиться уже в третий раз, так как формат оказался очень полезным для бизнесменов.

За последние пять лет количество малых и средних предприятий общественного питания в Москве выросло на 10,47 процента. Сегодня в городе работает более 18 тысяч кафе, баров, ресторанов и других заведений. Алексей Фурсин Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Он добавил, что выручка владельцев общепита за первое полугодие превысила 43,1 миллиарда рублей, что почти на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее московских предпринимателей пригласили пройти курсы «Предпринимательское мышление», которые начнутся с 17 июля и подойдут как новичкам, так и тем, кто планирует развивать уже имеющийся бизнес.