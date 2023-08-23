23 августа 2023, 10:19
Базовский сквер благоустроили на севере Москвы
Благоустройство Базовского сквера в Западном Дегунине завершили в Москве
Специалисты закончили работы по благоустройству Базовского сквера в Западном Дегунине. Там обновили тротуары и обустроили новые пешеходные маршруты, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Базовский сквер расположен неподалеку от жилых домов, образовательного учреждения и поликлиники. Горожане проходят через него к железнодорожной станции Грачевская.
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Местные жители попросили создать современное общественное пространство. Таким образом, в сквере появились пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные площадки с тренажорами и уютные места для отдыха.
Кроме того, для детей обустроили игровые зоны. Также создали две новые площадки для выгула собак. Рабочие высадили больше 20 деревьев и разбили цветники. В сквере установили 22 опоры наружного освещения.
Ранее в Москве начали благоустраивать пешеходную зону на Ладожской улице. Посередине улицы создадут зеленые островки, которые станут ее изюминкой.
Благоустройство
Москва 2023
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