Москва 23 августа 2023, 10:19 Базовский сквер благоустроили на севере Москвы Благоустройство Базовского сквера в Западном Дегунине завершили в Москве Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

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Специалисты закончили работы по благоустройству Базовского сквера в Западном Дегунине. Там обновили тротуары и обустроили новые пешеходные маршруты, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Базовский сквер расположен неподалеку от жилых домов, образовательного учреждения и поликлиники. Горожане проходят через него к железнодорожной станции Грачевская.

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Местные жители попросили создать современное общественное пространство. Таким образом, в сквере появились пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные площадки с тренажорами и уютные места для отдыха.

Кроме того, для детей обустроили игровые зоны. Также создали две новые площадки для выгула собак. Рабочие высадили больше 20 деревьев и разбили цветники. В сквере установили 22 опоры наружного освещения.

Ранее в Москве начали благоустраивать пешеходную зону на Ладожской улице. Посередине улицы создадут зеленые островки, которые станут ее изюминкой.