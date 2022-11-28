Москва 28 ноября 2022, 18:07 Бассейн с 10 дорожками появится на северо-востоке столицы в 2023 году

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Новый спортивный комплекс с 10 плавательными дорожками появится в Алексеевском районе Москвы в 2023 году. Об этом «Национальной службе новостей» сообщил глава городского Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Современный комплекс появится благодаря программе «Спорт Москвы». Здание более 6300 квадратных метров расположится на месте снесенной школы. Отмечается, что в комплексе также появится бассейн на 10 дорожек.

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Кроме того, в проекте запланирован зал сухого плавания, детский бассейн и медицинский кабинет. За день работы комплекс сможет принять порядка 173 человек.

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