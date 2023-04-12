Москва 12 апреля 2023, 11:25 Башня Льва Ландау появится в «Москва-Сити» Заммэра Бочкарев: в «Москва-Сити» появится 85-этажная башня Льва Ландау РИА «Новости»

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Еще один небоскреб построят на территории делового центра «Москва-Сити». 85-этажное здание будет находиться рядом с Пресненской набережной — возле трех станций метро и Московского центрального кольца, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В здании высотой 340 метров будет предусмотрен четырехуровневый паркинг. На трех первых этажах разместят все необходимые жителям инфраструктурные объекты. Здесь будет расположен крупноформатный детский досуговый центр, офисный центр, кофейня, а также торговые площади», — уточнил он.

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Оборудуют и зоны отдыха: на крыше стилобата появятся внутренний двор с садом, а также места для занятий йогой и воркаутом.

Небоскреб назвали «Дом Дау» — такое имя проекту дали в честь советского ученого и лауреата Нобелевской премии по физике Льва Ландау.

Башня будет не только отвечать всем тенденциям высотного строительства, но и получит узнаваемый издалека облик. В зависимости от погоды и времени суток фасады здания будут меняться.