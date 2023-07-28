Москва 28 июля 2023, 11:29 «Банк технологий» добавили на Инвестиционный портал Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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На Инвестиционный портал Москвы добавили «Банк технологий», в котором промышленные предприятия могут подобрать новейшие технологические решения для своих производственных площадок. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В «Банке технологий» можно также оставить заявку на включение разработок в реестр.

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«Теперь инвесторы и промышленники могут воспользоваться большинством мер поддержки на едином ресурсе.<…> Перед включением в онлайн-реестр все разработки проходят предварительный анализ на наличие успешного опыта внедрения проектов на промпредприятиях», — рассказал Овчинский.

Глава департамента отметил, что в реестре зарегистрировано уже более 420 высокотехнологичных решений отечественной разработки. Пользователи смогут не только посмотреть реестр, но и оставить заявку на подбор технологического решения под свои конкретные требования.

Инвестиционный портал предоставляет возможность бизнес-сообществу искать наиболее полную информацию о мерах поддержки, осматривать недвижимость и многое другое. Функционал постоянно дорабатывается. В прошлом году обновили инвесткарту, в этом году появился аналитический слой «Грузовой каркас», полезный для планирования логистики.