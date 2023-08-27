27 августа 2023, 18:57
Балетмейстер Лилия Таланкина скончалась в Москве
ГИТИС: балетмейстер Лилия Таланкина скончалась в 90 лет
Не стало бывшего главного балетмейстера Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Покровского, профессора ГИТИСа Лилии Таланкиной. Она умерла в возрасте 90 лет, сообщили в Telegram-канале Российского института театрального искусства — ГИТИС.
«Таланкина поставила около 40 спектаклей. Была заслуженным деятелем искусств РСФСР. Сотрудничала с различными театрами в России и за рубежом в качестве балетмейстера, работала в кино», — указали представители института.
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Они уточнили, что отпевание Лилии Михайловны пройдет 28 августа в храме Святого Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе.
Сотрудники театрального вуза выразили соболезнования родным и близким балетмейстера.
Лилия Таланкина с 1950 года обучалась на балетмейстерском факультете ГИТИСа. В 1956 году начала преподавать в этом вузе, больше 15 лет занимала должность заведующей кафедрой сценического танца.
Ранее на 86-м году жизни скончалась балерина, народная артистка СССР Светлана Адырхаева. Она умерла дома после продолжительной болезни.
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