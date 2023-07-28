Москва 28 июля 2023, 19:39 Автозавод «Москвич» запустил онлайн-оценку подержанных машин Завод «Москвич» представил онлайн-сервис для оценки подержанных автомобилей РИА «Новости»

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Представители завода «Москвич» расширили функционал своего сайта, запустив новый сервис. Пользователи теперь смогут оценить стоимость своей машины с пробегом в онлайн-режиме, сообщили в пресс-службе компании.

Для установки ориентировочной цены автомобиля нужно внести данные о машине в специальную форму. Затем сервис отобразит результат на основе актуальных рыночных предложений.

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Получив заявку, представитель дилерского центра свяжется с покупателем и пригласит его для финальной оценки подержанного авто.

В июне автомобильный завод «Москвич» по решению совета директоров сменил генерального директора. Этот пост занял топ-менеджер КамАЗа Ханс Петер Мозер.

Кроме того, недавно автозавод стал частью Специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом РФ. Это позволит покупать электромобили компании со скидкой в 25% по государственной программе стимулирования спроса.

Ранее продажи автомобилей «Москвич» в июне увеличились в 1,7 раза по сравнению с маем и составили свыше 1,5 тысячи машин.