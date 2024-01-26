Москва 26 января 2024, 13:11 Автосалон у станции МЦК Зорге расширят почти на треть Княжевская: в Москве автосалон у станции МЦК Зорге расширят почти на треть Freepik

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В Москве реконструируют два корпуса автосалона и построят здание для обслуживания автомобилей возле станции МЦК Зорге. Об этом рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Сейчас на участке площадью 1,1 гектара находится дилерский центр, в состав которого входят два корпуса с зонами технического обслуживания автомашин и мотоциклов», — уточнила она.

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По ее словам, рядом построят еще один корпус площадью 7,5 тысячи квадратных метров, а все здания соединят между собой. Таким образом, их общая площадь достигнет 25,5 тысячи «квадратов».

Ранее стало известно, что на территории Рублево-Архангельского на западе Москвы появится центр по комплексному уходу и поддержке пожилых людей. Его площадь составит 21 тысячу квадратных метров.