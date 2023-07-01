Москва 01 июля 2023, 09:51 Автомобили Hyundai, Kia, Skoda и Subaru из старых запасов подешевели в Москве Autonews: в Москве подешевели Hyundai, Kia, Skoda и Subaru из старых запасов Фото: freepik.com

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В крупных дилерских центрах снизили стоимость на нереализованные машины иностранного производства, чьи бренды ушли с российского рынка. Скидки на авто достигают 400 тысяч рублей, об этом сообщило издание Autonews.

По информации источника, автомобили марки Hyundai Tucson из официальных поставок, который в начале месяца стоил 4,05 миллиона рублей, в конце июня выставили на продажу в автосалоне на юго-востоке столицы на 100 тысяч меньше. Полноприводный кроссовер Hyundai Santa Fe с мотором 2.5 мощностью 180 лошадиных сил вместо 4,65 миллиона рублей сейчас продают за 4,5 миллиона рублей.

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Стоимость лифтбэка Skoda Superb с 3,7 миллиона рублей упал в цене до 3,3 миллиона рублей. Другой дилер на западе столицы снизил стоимость Skoda Karoq на 189 тысяч рублей. В автосалонах Kia упала цена на кроссоверы Sportage 2022 года из официальных поставок, также наблюдается снижение стоимости на модели Subaru Forester.

Кроме того, территория калининградского завода «Автотор» заполнилась сотнями автомобилей Kia, которые не смогли собрать из-за проблем с поставками комплектующих.

Ранее максимальную наценку на отечественные автомобили захотели установить в России.