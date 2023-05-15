Москва 15 мая 2023, 09:36 Автоматы по продаже кормов для животных разместят в музее-заповеднике «Царицыно» Предприниматели смогут продавать корм для животных в музее-заповеднике «Царицыно» 5 лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вендинговые автоматы с кормом для животных появятся в столичном музее-заповеднике «Царицыно». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

В Москве 24 мая пройдут открытые торги для бизнесменов в электронном формате. Победитель аукциона получит право на размещение двух автоматов по продаже кормов для домашних животных, птиц и рыб на пять лет в парке «Царицыно».

Реклама

«Представители малого и среднего бизнеса приглашаются к участию в открытом аукционе на право размещения двух вендинговых аппаратов в музее-заповеднике „Царицыно“», — отметил Щербаков.

Заявки на участие в торгах принимаются до 19 мая. Онлайн-аукцион состоится на электронной площадке «Росэлторг».

Участникам нужна регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Стартовая цена ежемесячной платы за установку автоматов составляет три тысячи рублей. Конечную стоимость определят во время торгов.

Заключив контракт, предприниматели смогут сами разместить автоматы у входа в парк со стороны 1-й Радиальной улицы около Верхнего Царицынского пруда на специальных участках, площадь которых составляет по два «квадрата» каждый.

Ассортимент не ограничивается одними кормами. Можно также продавать средства по уходу за животными и другие зоологические товары.

Ранее москвичам рассказали, что летний кинотеатр «Москино» начнет работать в столичном парке «Сокольники» с 20 мая.