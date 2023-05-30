Москва 30 мая 2023, 09:43 Автоматизированные рабочие места появятся в центрах информирования по переселению в Москве Автоматизированные рабочие места создадут в центрах информирования по переселению в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В центрах информирования по переселению, где участники реновации оформляют документы для переезда, начали тестировать автоматизированные рабочие места. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Автоматизированные рабочие места в столичных центрах информирования по переселению представляют собой сканер, монитор и клавиатуру. Посетителю предлагается на месте самостоятельно отсканировать документы, загрузить их в суперсервис «Переезд по программе реновации» на сайте mos.ru, а также записаться в онлайн-режиме на получение всех услуг по реновации.

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«За счет подключения большего количества участников программы реновации к электронным сервисам процесс переезда станет для них интуитивно понятнее и удобнее», — отметил Левкин.

В Москве сегодня функционируют 44 центра информирования по переселению. Автоматизированные рабочие места начали тестировать в компаниях на юго-востоке столицы. Если АРМ будут эффективны, то их по возможности разместят во всех центрах.

Суперсервис «Переезд по программе реновации» создали осенью 2019 года. Им пользуется почти половина москвичей при переезде по реновации.

«Благодаря созданию автоматизированных рабочих мест мы намерены довести эти 50% до 100, обучив всех желающих компьютерной грамотности, в том числе, оказав помощь по заведению полной учетной записи на сайте mos.ru.», — добавил руководитель департамента.

На местах планируют закрепить специалиста, который поможет пользователям оформить услуги по реновации в электронном виде.

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