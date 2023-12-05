Москва 05 декабря 2023, 09:27 Автомастерская с парковкой появится недалеко от аэропорта Внуково Инвестор построит автомастерскую в полукилометре от аэропорта Внуково Сайт мэра и правительства Москвы

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В полукилометре от аэропорта Внуково на земельном участке площадью 0,36 гектара появится автомастерская с парковкой. Она будет расположена недалеко от пересечения Боровского и Внуковского шоссе, рассказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

«В течение 5,5 года инвестор сможет построить объект гаражного назначения и разместить там мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей площадью более 6,14 тысячи квадратных метров», — уточнил он.

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Кроме этого, в течение 28 месяцев он должен получить разрешение на строительство, а еще через 19 месяцев — завершить работы нулевого цикла.

Вся информация о торгах доступна на сайте.

Ранее предприниматели получили возможность приобрести крупное торговое помещение в районе Раменки в Москве. В нем можно открыть ресторан или другое предприятие сферы услуг.