Москва 16 февраля 2023, 12:06 Автодорогу вдоль набережных Москвы-реки построят на территории бывшего завода ЗИЛ

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Строительство новой автомобильной дороги вдоль набережных Москвы-реки на территории промышленной зоны ЗИЛ начнется в ближайшие годы. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Территория бывшего автозавода ЗИЛ на сегодняшний день является одной из самых масштабных площадок комплексного развития города.

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Отмечается, что в этом районе появляются жилые комплексы, транспортные системы и создаются рабочие места.

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