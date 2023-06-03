Москва 03 июня 2023, 14:04 Автобусы уникального сервиса перевозок по требованию «По пути» перевезли миллион пассажиров Собянин: уникальный сервис перевозок «По пути» перевез миллион пассажиров в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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За два года работы сервиса перевозок «По пути» им воспользовались сотни тысяч жителей ТиНАО. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Осенью 2021 года в Новой Москве запустили уникальный сервис перевозок «По пути» для улучшения транспортной ситуации населения. С помощью него жители ТиНАО заказывают автобус за 56 рублей на ближайшую остановку, расположенную в 800 метрах. За время работы услугу смогли оценить уже миллион граждан.

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«Сначала сервис работал в четырех поселениях. Потом мы начали расширять его географию и перевели на российское программное обеспечение», — уточнил мэр.

Сейчас сервисом «По пути» могут пользоваться жители таких поселений, как Сосенское, Воскресенское, Филимонковское, Десеновское, Рязановское и инновационного центра «Сколково». Пассажиры могут пересаживаться между станциями Щербинка и Силикатная Московских центральных диаметров и станцией метро «Бунинская аллея».

В сервисе доступно больше 300 остановок, в среднем транспорт прибывает за 17 минут, а путь пассажиров составляет 20 минут. Все автобусы оснащены телевизорами, USB-слотами для зарядки, климат-контролем, столиками и лампочки для чтения. Для заказа автобусов можно использовать приложение «Московский транспорт».

«„По пути“ не имеет аналогов в России. Мы вложили в проект много усилий и создали универсальную модель для применения в любом регионе», — добавил Собянин.

Ранее горожанам сообщили, что около 30 новых автобусов запустили на маршрутах в Одинцове с начала года.