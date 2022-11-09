Эксклюзив 09 ноября 2022, 23:51 Автобус провалился колесом под асфальт на юго-востоке Москвы Источник: автобус провалился колесом под асфальт у метро Печатники в Москве Unsplash

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Провал грунта произошел на одной из улиц на юго-востоке Москвы. В результате автобус провалился под асфальт одним колесом. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника, грунт осел на Шоссейной улице в районе станции метро «Печатники». На место прибыли сотрудники МЧС, но пока им не удается вытащить провалившийся автобус.

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Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Все обстоятельства продолжают выяснять.

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В начале июля в столице произошла похожая ситуация. Тогда асфальт провалился под колесами грузовика. Это случилось на улице Каховка. В результате четыре человека получили ушибы и сотрясения. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Эксперт по городскому транспорту Роберт Ян пояснил «360», что провалы грунта наблюдались в Москве и раньше. Город стоит на известняковых породах, в которых образуются полости из-за грунтовых вод. Еще одной причиной эксперт назвал нарушение технологий при строительстве дорог. Также на ситуацию может повлиять несогласованность действий различных бригад и служб.