Москва 29 мая 2023, 19:42 Аварийное здание 1917 года постройки снесли в Тверском районе Москвы Заброшенный дом 1917 года постройки демонтировали в центре Москвы по решению суда Фото: freepik.com

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Представители Госинспекции по недвижимости ликвидировали по решению суда здание в Центральном административном округе столицы, построенное больше века назад. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Во время проверок во дворе жилых домов в Тверском районе инспекторы увидели трехэтажное аварийное здание с подземным этажом. Площадь заброшенного объекта на улице Долгоруковской составила примерно тысячу квадратных метров.

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Специалисты выяснили, что земельный участок арендовала компания, но ни территория, ни сооружение давно не использовали. Полуразрушенный дом 1917 года постройки мог в любой момент развалиться, поэтому здание представляло опасность для людей.

«Учитывая, что собственник не исполнил решение суда добровольно и не принял соответствующие меры по устранению нарушения, снос аварийной постройки был осуществлен Госинспекцией по недвижимости», — уточнил начальник контрольного ведомства, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Работы по демонтажу объекта полностью завершены.

Ранее самострой у исторического здания в центре Москвы демонтировали по решению Госинспекции.