Авария с тремя авто произошла на юге Москвы | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 08:40 Авария с тремя авто произошла на юге Москвы Дептранс: на улице Борисовские пруды в Москве столкнулись три авто РИА "Новости"

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Утром 24 октября на улице Борисовские пруды в Южном административном округе Москвы столкнулись три автомобиля. По информации Дептранса, для движения доступна только одна полоса из двух. Источник «360» раскрыл детали ДТП.

Авария произошла в районе владения 1г по улице Борисовские пруды при движении в сторону пересечения с Каширским шоссе. Столкнулись три легковых автомобиля Kia, Volkswagen и Ford.

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Пострадал один человек — водитель такси Kia. Скорая помощь доставила его в городскую клиническую больницу имени В. М. Буянова с закрытым переломом ребер.

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«Занята одна полоса из двух. Движение в районе аварии затруднено, рекомендуем выбирать альтернативные маршруты», — сообщили в транспортном комплексе Москвы.

На месте работают оперативные службы города. Специалисты выяснят обстоятельства аварии.