Москва 03 августа 2023, 14:24 Аудиовизуальный перформанс на основе нейросетей покажут на Московском урбанфоруме Премьера перформанса на основе нейросетей пройдет на Московском урбанфоруме в «Лужниках» Сайт мэра и правительства Москвы

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В ближайшую субботу, 5 августа, в «Лужниках» гости Московского урбанистического форума станут свидетелями премьеры аудиовизуального перформанса «Город для каждого». Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Графика и световые проекции превратят фасад Дворца водных видов спорта «Лужники» в трехмерный экран, где художники покажут современную столицу, ее архитектурные памятники и динамичную жизнь мегаполиса. Авторы шоу увидели городское пространство как холст, на котором каждый житель изображает собственную картину жизни.

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За визуальные образы отвечают медиахудожники Radugadesign и Illuminarium³000, графику разработали при участии нейросети Kandinsky 2.2. Другая нейросеть, SymFormer, переработала для перформанса музыкальные произведения композитора Руслана Сабирова.

После премьеры в субботу шоу будут показывать гостям форума каждый вечер, в 21:30, на фасаде аквакомплекса.

Ранее гостей Московского урбанфорума пригласили поучаствовать в «Бале влюбленных» в Гостином дворе.