Москва 21 ноября 2023, 14:00 Аудиогид разработали для пространства Москвы на выставке-форуме «Россия» Сергунина: для пространства Москвы на выставке-форуме «Россия» создали аудиогид Сайт мэра и правительства Москвы

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Посетители пространства Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» смогут ознакомиться с экспозицией в сопровождении аудиогида. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Гостей масштабной экспозиции столицы приветствует телеведущий Дмитрий Губерниев, который озвучил аудиогид. Он знакомит всех желающих с интерактивными зонами и крупными городскими проектами, приглашает на мастер-классы, музыкальные шоу и прогулку по ВДНХ», — рассказала она.

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Аудиогид опубликовали на официальном сайте выставки. Тему экспозиции обновляют раз в две недели.

В пространстве Москвы проходят творческие практикумы, лекции, спортивные тренировки и выступления артистов, в том числе из проекта «Музыка в метро». На этой неделе на экспозиции представят программу, посвященную комфортной городской среде, инфраструктуре мегаполиса и цифровым сервисам.

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