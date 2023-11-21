21 ноября 2023, 14:00
Аудиогид разработали для пространства Москвы на выставке-форуме «Россия»
Сергунина: для пространства Москвы на выставке-форуме «Россия» создали аудиогид
Посетители пространства Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» смогут ознакомиться с экспозицией в сопровождении аудиогида. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
«Гостей масштабной экспозиции столицы приветствует телеведущий Дмитрий Губерниев, который озвучил аудиогид. Он знакомит всех желающих с интерактивными зонами и крупными городскими проектами, приглашает на мастер-классы, музыкальные шоу и прогулку по ВДНХ», — рассказала она.
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Аудиогид опубликовали на официальном сайте выставки. Тему экспозиции обновляют раз в две недели.
В пространстве Москвы проходят творческие практикумы, лекции, спортивные тренировки и выступления артистов, в том числе из проекта «Музыка в метро». На этой неделе на экспозиции представят программу, посвященную комфортной городской среде, инфраструктуре мегаполиса и цифровым сервисам.
Ранее Дед Мороз назвал свой любимый стенд на выставке «Россия».
Москва 2023
Выставка-форум «Россия»
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