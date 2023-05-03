Москва 03 мая 2023, 18:53 Аскольд Запашный посетил пункт отбора на службу по контракту в Москве Артист Аскольд Запашный посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве РИА «Новости»

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Народный артист России Аскольд Запашный морально поддержал бойцов, которым предстоит отправиться в зону СВО. Об этом сообщило агентство «Москва».

В пункт отбора на контрактную службу, который находится на улице Яблочкова, приехал художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный.

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Знаменитый дрессировщик подчеркнул, что психологическая помощь крайне важна для военных. Поэтому он также навещает солдат в госпиталях и реабилитационных центрах.

Если есть действительно польза от посещения артистами таких центров с точки зрения мотивации, с точки зрения общения с теми людьми, которые собираются пройти воинскую службу в зоне проведения СВО, то, конечно, я буду делать все от себя зависящее. Аскольд Запашный

Единый пункт отбора работает с начала апреля на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1.