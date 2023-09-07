Москва 07 сентября 2023, 18:54 Асфальт заменили на Краснопресненской набережной в Москве Заммэра Москвы Бирюков: асфальт обновили на Краснопресненской набережной Фото: Telegram-канал комплекса горхозяйства Москвы

Читать 360tv в

В центре Москвы на Краснопресненской набережной обновили асфальт. Последний раз это делали пять лет назад, сообщил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по замене дорожного покрытия на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети столицы — Краснопресненской набережной», — уточнил он.

Реклама

Заммэра отметил, что в общей сложности провели ремонт более чем на 21 тысячи квадратных метров дороги на участке от Третьего транспортного кольца до моста «Багратион». Он объяснил, что за последние годы интенсивное движение и резкие перепады температуры повредили покрытие. В частности, на дороге появилась колейность, из-за которой могли возникнуть аварии. Также закончилась гарантия на срок службы полотна.

Бирюков добавил, что ремонтировали асфальт в ночное время, частично перекрывая движение. Вскоре там появится дорожная разметка. Всего в 2023 году планируют заменить свыше 23 миллионов «квадратов» асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.

Ранее более 15 тысяч погонных километров разметки заменили на дорогах Москвы. Городские службы обновили более четырех тысяч дорожных объектов.