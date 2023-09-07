07 сентября 2023, 18:54
Асфальт заменили на Краснопресненской набережной в Москве
Заммэра Москвы Бирюков: асфальт обновили на Краснопресненской набережной
В центре Москвы на Краснопресненской набережной обновили асфальт. Последний раз это делали пять лет назад, сообщил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по замене дорожного покрытия на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети столицы — Краснопресненской набережной», — уточнил он.
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Заммэра отметил, что в общей сложности провели ремонт более чем на 21 тысячи квадратных метров дороги на участке от Третьего транспортного кольца до моста «Багратион». Он объяснил, что за последние годы интенсивное движение и резкие перепады температуры повредили покрытие. В частности, на дороге появилась колейность, из-за которой могли возникнуть аварии. Также закончилась гарантия на срок службы полотна.
Бирюков добавил, что ремонтировали асфальт в ночное время, частично перекрывая движение. Вскоре там появится дорожная разметка. Всего в 2023 году планируют заменить свыше 23 миллионов «квадратов» асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.
Ранее более 15 тысяч погонных километров разметки заменили на дорогах Москвы. Городские службы обновили более четырех тысяч дорожных объектов.
Дороги
Ремонтные работы
Москва 2023
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