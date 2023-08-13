Москва 13 августа 2023, 18:33 Асфальт обновят на Бережковской набережной в Москве Заммэра Петр Бирюков: в Москве на Бережковской набережной обновят асфальт Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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В столице на Бережковской набережной приведут в порядок асфальт. Так как его верхний слой пришел в негодность и образовалась колейность, из-за которой может повыситься аварийность, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что специалисты начали менять асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.

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Всего отремонтируют свыше 64 тысяч квадратных метров асфальта. Бирюков добавил, что ремонтные работы проведут ночью, когда поток машин менее интенсивный.

По окончании ремонта новое покрытие оснастят дорожной разметкой. Там появятся дублирующие знаки и отметки для остановок общественного транспорта, а также обозначат осевые и краевые линии, ряды.

Заммэра добавил, что в 2023-м запланировали заменить более 23 миллионов «квадратов» асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. Рабочие используют асфальтобетонные смеси, произведенные на заводах Москвы.

Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что на ремонт автотрасс в РФ направят 15 миллиардов рублей из федерального бюджета. Это сделает их более комфортными для поездок.