Москва 11 сентября 2023, 17:22 Асфальт обновили на Воробьевской набережной в Москве Более 26 тыс. кв. метров асфальта обновили на Воробьевской набережной в Москве Пресс-служба городского хозяйства Москвы

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На Воробьевской набережной заменили более 26 тысяч квадратных метров асфальта. Работы провели в рамках благоустройства. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

«Работы проводились в рамках благоустройства Воробьевской набережной и создания Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр», — подчеркнул он.

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Бирюков добавил, что в ближайшее время там нанесут дорожную разметку. Всего в этому году заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта.

Заммэра отметил, что для работ используют только отечественные материалы.

Ранее асфальт заменили на Краснопресненской набережной в Москве.