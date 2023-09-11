11 сентября 2023, 17:22
Асфальт обновили на Воробьевской набережной в Москве
Более 26 тыс. кв. метров асфальта обновили на Воробьевской набережной в Москве
На Воробьевской набережной заменили более 26 тысяч квадратных метров асфальта. Работы провели в рамках благоустройства. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
«Работы проводились в рамках благоустройства Воробьевской набережной и создания Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр», — подчеркнул он.
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Бирюков добавил, что в ближайшее время там нанесут дорожную разметку. Всего в этому году заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта.
Заммэра отметил, что для работ используют только отечественные материалы.
Ранее асфальт заменили на Краснопресненской набережной в Москве.
Ремонтные работы
Москва 2023
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