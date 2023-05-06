Москва 06 мая 2023, 09:24 «Артподготовка»* планировала в День Победы акцию для сбоя работы систем ПВО РИА «Новости»: «Артподготовка»* хотела провести 9 мая акцию для осложнения работы ПВО РИА «Новости»

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Члены национал-анархической организации хотели в главный праздник страны запустить шары для обмануть противовоздушную оборону. Об этом РИА «Новостям» сообщили в силовых структурах.

Полицейские задержали пятерых организаторов «Артподготовки»* (организация запрещена в России). В домах активистов в разных регионах — в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях — прошли обыски.

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Правоохранители нашли у злоумышленников и изъяли средства связи, компьютерную технику, а также куски фольги.

Участники организации накануне Дня Победы задумали провести акцию «Небесный полк».

«Ее суть заключалась в массовом запуске 9 мая в городах России связок воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги, чтобы осложнить работу систем ПВО», — уточнил собеседник агентства.

По информации СМИ, в конце апреля активисты массово рассылали письма в столичные образовательные учреждения с подставных электронных адресов, чтобы к их акции присоединились школьники, студенты и родители.

Фейковые сообщения отправляли от столичных властей и руководства общероссийского движения «Бессмертный полк».

*Организация запрещена в России.