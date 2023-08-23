Москва 23 августа 2023, 17:40 Арт-кластер в стиле лофт построили в центре Москвы Главный архитектор Москвы Кузнецов: арт-кластер в стиле лофт построили в центре столицы Москомархитектура

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На территории бывшего Московского производственного химико-фармацевтического объединения «Мосхимфармпрепараты» в центре столицы появился арт-кластер в стиле лофт. Об этом рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

В пространстве в два гектара в районе Таганский прошла реконструкция 23 зданий. На площади 4,8 тысяч квадратных метров теперь откроются офисы, галереи, мастерские, коворкинги, рестораны и магазины.

Концептуальное решение редевелопмента территории и создание общественного пространства разработало архитектурное бюро WALL, сохранив исторические фасады и добавив пространству новую философию. Сергей Кузнецов

Новый лофт-квартал в этом году также открылся на улице Сергия Радонежского, владение 15-17, строение 2. В процессе реконструкции демонтировали старые наружные водостоки, неиспользуемые инженерные коммуникации заменили современными. С рам на первом этаже сняли решетки, а сами окна опустили до уровня пола. Все строительные работы выполнили с использованием материалов российского производства.

Ранее стало известно, что центральную молодежную библиотеку № 122 откроют в Москве после капремонта в стиле лофт.