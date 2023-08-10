Москва 10 августа 2023, 09:11 Арт-инсталляция «Время вперед» появится на арке главного входа в парк Горького в Москве Арку главного входа в парк Горького в Москве украсит арт-инсталляция «Время вперед» Сайт мэра и правительства Москвы

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В преддверии юбилея парка Горького на арке его главного входа установят арт-инсталляцию «Время вперед». Она будет олицетворять прошлое, настоящее и будущее культового места, сообщила глава комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

«Москва готовится к празднованию 95-летия парка Горького, и мы решили сделать художественное высказывание, которое бы отражало смысл и значение этой памятной даты. И выбрали для этого центральный элемент — арку главного входа», — уточнил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

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По словам авторов проекта, в день рождения парка, 11 августа, будет повод не только вспомнить историю и осознать настоящее, но и возможность подумать о том, как идеология места может поменяться еще через столетие.

Входной павильон отразит скоротечность времени. Его идея выстроена на триединстве прошлого, настоящего и будущего. Каждое из этих понятий раскроют элементы инсталляции. Сама арка главного входа в парк Горького будет символизировать настоящее, зелень на кровле — прошлое, а световая инсталляция под сводами арки — будущее.

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